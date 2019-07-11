Продавцы новых машин заявили о необходимо понижения комиссии при покупке авто с помощью банковских карт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии при покупке машины с помощью банковской карты на уровне 1–1,5 тысячи рублей.



Сейчас с каждой транзакции удерживается 1–2%. Однако продавцы жалуются, что эти проценты превышают их прибыль при реализации новых машин.

Недовольны и покупатели, которым приходится расплачиваться за автомобиль наличными, чтобы избежать выплат процентов, которые представители ритейла зачастую перекладывают на них.

В Центробанке уже заявили, что обращение автодилеров будет рассмотрено в ближайшее время.

Дмитрий Шевченко