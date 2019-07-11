Автодилеры рассказали о комиссиях с банковских карт
Продавцы новых машин заявили о необходимо понижения комиссии при покупке авто с помощью банковских карт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Российская ассоциация автодилеров предлагает установить
максимальную сумму комиссии при покупке машины с помощью
банковской карты на уровне 1–1,5 тысячи рублей.
Сейчас с каждой транзакции удерживается 1–2%. Однако продавцы жалуются, что эти проценты превышают их прибыль при реализации новых машин.
Недовольны и покупатели, которым приходится расплачиваться за автомобиль наличными, чтобы избежать выплат процентов, которые представители ритейла зачастую перекладывают на них.
В Центробанке уже заявили, что обращение автодилеров будет рассмотрено в ближайшее время.
Дмитрий Шевченко