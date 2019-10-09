Автодиллеры угрожают Путину массовым уходом

Повышение налога на утильсбор может привести к массовым закрытиям дилерских центров по всей стране, - об этом Владимира Путина предупредили представители дилерских компаний, сообщает DEITA.RU.

Автодилеры написали президенту России открытое письмо с просьбой отказаться от повышения налоговой ставки на утильсбор. Документ опубликован на сайте РОАД.

По словам специалистов, обновленный налог станет причиной массовых отказов россиян от покупки новых автомобилей, что в свою очередь очень быстро приведет к негативизации автомобильного рынка.

«В государственную казну будет поступать значительно меньше налогов граждан, а значит повышение утильсбора негативно отразится на всей экономике страны в целом», - заявили автоэксперты.

Специалисты отметили, что повышение налоговой ставки значительно увеличит рост цен на новые современные транспортные средства - многим дилерским центрам будет невыгодно выставляться на российском рынке и компании просто выведут бизнес из страны.

Напомним, о повышении ставки на утилизационный сбор с первого января две тысячи двадцатого года заявил Минпромторг. В ведомстве предупредили, что рост налога может достигнуть от восьмидесяти до ста десяти процентов.

Екатерина Цой