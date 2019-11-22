Автоэксперт оценил создание базы справок водителей

Многие относятся к этой идее скептически, сообщает DEITA.RU.



Минздрав заявил о том, что намерен создать единую электронную базу данных всех водителей. Если человек получил заболевание, мешающее управлять авто, его права автоматически аннулируются, и в ГИБДД об этом узнают.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал РИА «ФАН», что эта идея обсуждается уже около 10 лет. В идеале, считает эксперт, создать эту базу для всей страны и дать доступ к результатам полиции. Именно так можно будет оперативно менять статус прав.

Елена Миронова