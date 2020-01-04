Автоэксперт сказал, как электоронные ОСАГО изменят страну

Правила в отношении автогражданки снова изменились в России, сообщает DEITA.RU.



В России с 1 января 2020 года официально разрешили не распечатывать полис ОСАГО, если он сделан в электронном формате. Теперь для демонстрации его наличия достаточно показать инспектору ГИБДД полис на смартфоне или планшете.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев рассказал РИА «ФАН», что такие изменения гарантируют уменьшение поддельных полисов среди водителей. Это обусловлено тем, что электронные ОСАГО отправляются в базу данных не только РСА, но и ГИБДД. Так что проверить актуальность документа у инспектора не составит труда.

Елена Миронова