Автоконцерны жалуются на российские суды, и их жалобы рассматривают теперь прокуратура и Кремль, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Поводом стал инцидент в Краснодаре, где автопроизводители обвинили судей в мошенничестве. Генпрокуратура говорит об этом, отвечая «Хёндэ Мотор СНГ». Автоконцерны мирового уровня, а именно: Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia, в мае жаловались в инстанции на коррупцию и невозможность добиться от судей справедливости, даже написали коллективное обращение автопроизводителей, но оно так и не было услышано.

Суть обращения заключалась в следующем: мошенники обращались с уведомлением об обнаружении недостатков автомобиля, находящегося на гарантии, через 15 дней после его приобретения. Запрос дилера предоставить автомобиль для экспертизы игнорировался, и вместо него делалась независимая оценка, а затем следовало обращение в суд. После чего мошенник требовал выплатить неустойку – за затянутые сроки устранения неисправностей. А суды постановили выплатить обратившимся сумму, которая в разы превышает стоимость самих автомобилей.

Автоконцерны жаловались на необъективность судей неоднократно – в ВККС, Генпрокуратуру, Совет по противодействию коррупции при президенте и Юрию Чайке, генпрокурору. Только сейчас они сумели добиться хоть какой-то реакции.

Анастасия Туркова