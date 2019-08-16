Из-за слишком умного решения на него приходят все штрафы страны, сообщает DEITA.RU.



Американский программист Джозеф Тартаро придумал гениальный способ избежать штрафов на авто за неправильную парковку и нарушение скорости. Так как в США можно печатать на номерном знаке любое сочетание букв и цифр (главное – не повторяться), программист зарегистрировал свое авто с номером в виде фразы из языков программирования – «NULL ».

Во всех языках программирования null означает неприсвоенное значение. Таким образом, программист рассчитывал, что автоматические системы выписывания штрафов будут думать, что перед ними не номерной знак, а банальная ошибка системы.

Так и было около года. Однако потом мужчина получил небольшой штраф не за свое нарушение. Он подумал, что сумма небольшая, и оплатил ошибочный штраф. После этого система закрепила за ним все нераспознанные номера, а также нарушения, при которых инспекторы забывали указывать номерной знак.

Как пишет VC.ru, всего в один момент у мужчины скопилось штрафов на 12 тысяч долларов. Он подал в суд и смог отменить часть предписаний. По последним данным, сейчас ему надо заплатить всего 140 долларов.

Елена Миронова