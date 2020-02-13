Новости
Открыт закрытый порт: Владивосток продолжит пускать лайнеры
13 Февраль 2020, 18:30
Метель, гололед и снегопад: что ждет приморцев в выходные
13 Февраль 2020, 18:15
Олег Гуменюк пообещал Владивостоку новый ВКАД
13 Февраль 2020, 18:10
Автолюбитель расстрелял из ружья надоевший радар
13 Февраль 2020, 18:00
Мэр Владивостока: 80 % рекламы в городе стоит неправильно
13 Февраль 2020, 17:50
В Тихом океане спасли месяц дрейфовавших без еды и воды людей
13 Февраль 2020, 17:45
Олег Гуменюк заговорил о любви и женщинах
13 Февраль 2020, 17:31
Ушедшие отцы перестанут мешать властям поддерживать многодетных матерей
13 Февраль 2020, 17:30
Автолюбитель расстрелял из ружья надоевший радар
Мужчина неоднократно платил штрафы за превышения скорости
Получив очередной штраф за превышение скорости, житель Биробиджана решил расстрелять «заметивший» его радар, сообщает ИА DEITA.RU.
Мужчина регулярно получал из ГИБДД «письма счастья» после быстрой езды по автодороге в районе улицы Биршоссе в Биробиджане. И в какой-то момент новый штраф слишком сильно испортил его настроение.
«Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор», – рассказали в УМВД по Еврейской автономной области.
Ненормальное состояние радара заметил представитель организации «Безопасные дороги», о чем и сообщил в полицию. Злоумышленника быстро нашли и задержали. Как оказалось, до этого момента у 43-летнего дальневосточника были только нарушения ПДД, но сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, ему придется оплатить материальный ущерб.