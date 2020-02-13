Автолюбитель расстрелял из ружья надоевший радар

Получив очередной штраф за превышение скорости, житель Биробиджана решил расстрелять «заметивший» его радар, сообщает ИА DEITA.RU.

Мужчина регулярно получал из ГИБДД «письма счастья» после быстрой езды по автодороге в районе улицы Биршоссе в Биробиджане. И в какой-то момент новый штраф слишком сильно испортил его настроение.

«Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор», – рассказали в УМВД по Еврейской автономной области.

Ненормальное состояние радара заметил представитель организации «Безопасные дороги», о чем и сообщил в полицию. Злоумышленника быстро нашли и задержали. Как оказалось, до этого момента у 43-летнего дальневосточника были только нарушения ПДД, но сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, ему придется оплатить материальный ущерб.