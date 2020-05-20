Автолюбителей начали штрафовать «двойные» камеры ГИБДД

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил об учащении случаев наказания водителей за одно и то же нарушение ПДД дважды, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.

По словам парламентария, гражданам начинают приходить постановления, выписанные автоматическими системами фиксации нарушений одновременно и со стационарных, и с мобильных камер.

Как отмечает Нилов, он предпринял попытку лично разобрать с этим вопросом и даже обращался за разъяснениями тонкостей работы контролирующих устройств к их операторам.

Однако, ясности в этом направлении он так и не добился после чего депутат направил соответствующее обращение к подмосковному губернатору Андрею Воробьёву и УГИБДД по Мособласти с просьбой разобраться в ситуации.

Парламентарий попросил компетентные органы проверить законность работы мобильных камер, а также рассмотреть возможность исключения «дубликатов» таких комплексов.