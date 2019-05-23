Автолюбителей начнут штрафовать за ребенка в машине, сообщает DEITA.RU. Закон уже вступил в силу.

Теперь сотрудник ДПС вправе наложить штраф на водителя, который оставил ребенка в машине без присмотра взрослого.

Это позволит предотвратить несчастные случаи, которых произошло уже немало: ребенку становилось плохо, жарко, он мог дотянуться до какого-нибудь опасного для него предмета, и рядом не оказывалось никого, кто мог бы помочь. Или же машину приходилось вскрывать посторонним людям, услышавшим крик или плач, заметившим неладное.

После принятие мер с наложением штрафа подобных случаев должно стать меньше, надеются авторы законопроекта.

Анастасия Туркова