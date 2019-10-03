Автолюбителей перестанут штрафовать по ночам

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Стало известно содержание секретного документа, разосланного Госавтоинспекцией во все российские регионы по поручению Путина, сообщает DEITA.RU.
Документ касается работы камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения и составлен после жесткой критики президента. ГИБДД дало своим подразделениям новые указания по работе фоторадаров.
С этой осени они не должны работать при непогоде или ночью, когда проблематично зафиксировать госномер, знак и другие обстоятельства нарушения.
Камера также должна быть отключена, если светофор не работает, и автоинспектор регулирует движение в ручном режиме. А еще при наличии многочисленных жалоб на ее некорректную работу.
Прекрасные новости, жаль только что это не закреплено в каком-либо документе, а то указания внутриведомственные, захотят – отменят, и все, комментируют российские автолюбители.
Как сообщает РГ, указание подписано 29 августа, однако широкой публике о нем стало известно только сейчас.
Напомним, Владимир Путин раскритиковал работу камер фотофиксации на госсовете в июне этого года. По мнению президента, они потеряли смысл, так как «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф». После критики президента ГИБДД рассекретила местоположение всех фоторадаров в стране.
Светлана Алеутская