telegr wh call

Новости

Ребенок отдал миллион знакомому

3 Октябрь 2019, 16:45

В России введут новую льготную категорию

3 Октябрь 2019, 16:30

Автолюбителей перестанут штрафовать по ночам

3 Октябрь 2019, 16:15

Администрации Приморья не хватило денег на обманутых дольщиков

3 Октябрь 2019, 16:00

Осенний призыв коснется не всех

3 Октябрь 2019, 15:45

Крысу обнаружили в бургерной, где обидели женщину с ребенком

3 Октябрь 2019, 15:30

Facebook зазывает россиян шпионить для США

3 Октябрь 2019, 15:15

Мэр Владивостока получил «последнее китайское предупреждение»

3 Октябрь 2019, 15:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Автолюбителей перестанут штрафовать по ночам

3 Октябрь 2019, 16:15

Лексус светлый фара

Стало известно содержание секретного документа, разосланного Госавтоинспекцией во все российские регионы по поручению Путина, сообщает DEITA.RU.

Документ касается работы камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения и составлен после жесткой критики президента. ГИБДД дало своим подразделениям новые указания по работе фоторадаров.

С этой осени они не должны работать при непогоде или ночью, когда проблематично зафиксировать госномер, знак и другие обстоятельства нарушения.

Камера также должна быть отключена, если светофор не работает, и автоинспектор регулирует движение в ручном режиме. А еще при наличии многочисленных жалоб на ее некорректную работу.

Прекрасные новости, жаль только что это не закреплено в каком-либо документе, а то указания внутриведомственные, захотят – отменят, и все, комментируют российские автолюбители.

Как сообщает РГ, указание подписано 29 августа, однако широкой публике о нем стало известно только сейчас.

Напомним, Владимир Путин раскритиковал работу камер фотофиксации на госсовете в июне этого года. По мнению президента, они потеряли смысл, так как «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф». После критики президента ГИБДД рассекретила местоположение всех фоторадаров в стране.

Светлана Алеутская

Читайте также:

«Просто подводят под штраф»: Путина возмутили камеры на дорогах

Путин поручил рассекретить все фоторадары ГИБДД

Штрафов ГИБДД не будет в плохую погоду

Популярное

Госдума решила запретить наклейки на автомобилях

Эксперты предрекли рублю скорую смерть

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...