Автолюбителей перестанут штрафовать по ночам

Стало известно содержание секретного документа, разосланного Госавтоинспекцией во все российские регионы по поручению Путина, сообщает DEITA.RU.

Документ касается работы камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения и составлен после жесткой критики президента. ГИБДД дало своим подразделениям новые указания по работе фоторадаров.

С этой осени они не должны работать при непогоде или ночью, когда проблематично зафиксировать госномер, знак и другие обстоятельства нарушения.

Камера также должна быть отключена, если светофор не работает, и автоинспектор регулирует движение в ручном режиме. А еще при наличии многочисленных жалоб на ее некорректную работу.

Прекрасные новости, жаль только что это не закреплено в каком-либо документе, а то указания внутриведомственные, захотят – отменят, и все, комментируют российские автолюбители.

Как сообщает РГ, указание подписано 29 августа, однако широкой публике о нем стало известно только сейчас.

Напомним, Владимир Путин раскритиковал работу камер фотофиксации на госсовете в июне этого года. По мнению президента, они потеряли смысл, так как «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф». После критики президента ГИБДД рассекретила местоположение всех фоторадаров в стране.

Светлана Алеутская