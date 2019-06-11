В Госдуме призвали провести ревизию камер фиксации нарушений ПДД, сообщает DEITA.RU.

В Госдуме попросили правительству РФ дать поручение проверить системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД Генпрокуратуре, МВД и Росстандарту. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Проверить эксплуатируемые автоматические системы фиксации нарушений ПДД и порядок их создания и эксплуатации по стандартам должны инстанции. Из-за того, что закон не регламентирует четко установку подобных систем, недобросовестные представители власти используют их в своих целях. Некоторые камеры установлены без учета концентрации ДТП на данном участке дороги.

Лысаков завил, что нужно утвердить требования к квалификации лиц, занимающихся работами по регулированию дорожного движения. Также было сказано о необходимости разобраться с некоторыми случаями на дорогах, которые не относятся к ДТП. Нужно продумать все правила по установке камер, чтобы избежать злоупотреблений и поборов.

Анастасия Туркова