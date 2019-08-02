Компаниям, которые обслуживают дорожные камеры, будут иначе выплачивать вознаграждения. Они не будут высчитывать из числа выписанных штрафов, сообщает DEITA.RU.

Теперь плата за содержание и проверку функционирования камер будет фиксированной.

Новые правила и поправки рассчитывают несколько ведомств: ГИБДД, Минтранс и госкомпания «Автодор». Они должны будут разработать рекомендации и передать их регионам к первому сентября.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман передает, что лучший вариант оплаты – это фиксированная, которая учитывает частоту проводимых с камерами работ, их объем и стоимость. Техобслуживание и восстановление в форсмажорных обстоятельствах тоже должны быть учтены.

Это позволит избежать обманов и лишних штрафов, которые сваливаются на автолюбителей в самых неожиданных местах.

Анастасия Туркова