Иногда автолюбители по невнимательности или незнанию сами способствуют ускоренному выходу из строя некоторых частей автомобиля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Авто с пробегом».

Нередко страдает механизм складывания зеркал бокового вида. Бывает, что некоторые механизмы на зеркалах перестают работать из-за поломки моторчика редуктора складывания зеркал. А моторчик ломается от повышенных нагрузок. Например, причиной может стать налипший снег или обледенение. Постарайтесь удалять их, чтобы зеркала прослужили вам дольше.

Ломаются клипсы пластиковых панелей. У них низкая прочность, и автовладельцы их ломают, когда снимают, допустим, элемент торпедо или обвеса.

Личинка замка зажигания выходит из строя из-за регулярных нагрузок. Чтобы этого не происходило, постарайтесь поворачивать ключ без спешки и не резко. Так механизм личинки не будет быстро стачиваться, и ключ не перестанет поворачиваться в самый неподходящий момент.

Моторчик вентилятора салонного отопителя может сломаться из-за износа моторчика вентилятора. Особенно если пришли в негодность особые щетки.

Лампы головного освещения. Галогеновые лампы быстро изнашиваются при некорректной установке. Например, если колбу трогают руками и перед установкой не протирают. Тогда следы пота и жира образуют особенно горячие зоны при нагреве лампы. Это место постепенно выгнется, и лампа скоро выйдет из строя.

Анастасия Туркова