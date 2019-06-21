Тысячи хабаровчан, жителей ЕАО и Амурской области на своих машинах пробираются к заповедным местам южного Приморья. Но на дорогах отдыхающих поджидает множество уловок местного ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Самые популярные из них - в подборке DEITA.RU.

Чужаков традиционно считают основной мишенью, эдакой легкой добычей. Самой опасной и выматывающей по-прежнему остается процедура с проверкой на опьянение.

Гаишник может подсунуть рулевому обработанный спиртом мундштук, и попросить дунуть. Тут же трезвый как стекло автомобилист превращается в пьяницу.

Сценарий давно известен. Таких недобросовестных полицейских все меньше, но единственно верный способ заставить их нервничать - это снимать все на камеру. Даже не на одну - пусть снимают все пассажиры с разных точек и ракурсов. Таких дотошных обычно отпускают – кабы чего не вышло.

«Бывало, что пытались взять на дурачка. Превышение на 20-30 км или движение по левой полосе при свободной правой. Здесь надо понимать, что тебя берут на испуг, и делать морду кирпичом.

А еще лучше самому знать все в совершенстве, но «быковать» не стоит никогда - только хуже будет. При грамотном раскладе 500 рублей - и свободен,» - рассказывает Константин, приезжающий с семьей на отдых ежегодно из Хабаровска.

Очевидно, что ради комфорта и спокойствия отдыхающие уже привыкли к умеренному мздоимству. Таковы реалии, ничего не поделаешь.

Еще один примитивный, но работающий ход в условиях петляющих приморских южных дорог - это «правильное» расположение камеры. Машина ДПС может встать после изгиба дороги, где не видно осевую сплошную. В этом случае камера автоматически решает, что все авто якобы идут по встречной полосе.

Сотрудник вычисляет машину с неместными номерами, останавливает и предъявляет картинку - мол, извольте штрафоваться. В этом случае видеорегистратор - ваше единственное, но эффективное оружие. Против записи не попрешь. Главное не растеряться и сохранять самообладание.

Тысячи автолюбителей с 27-ми номерами каждое лето оккупируют приморские пляжи. Самыми популярными у гостей региона являются бухта Бойсмана, пляжи пляж «Манчжурка» в Славянке и бухты Витязя и Андреевки.

При этом местные жители почему-то более всего недолюбливают именно хабаровчан. Якобы, у них нет культуры отдыха, и каждый раз гости оставляют после себя горы мусора. Но проверить это утверждение практически невозможно.

Совсем скоро летняя жара накроет Приморье, туристический сезон вступит в права, и на пляжах начнется ожесточенная битва за козырные места.

Чтобы до этих мест благополучно добраться, нужно сохранять трезвость ума, быть уверенными в своих правах на дороге, не пугаться нечестивых инспекторов и знать себе цену.

Василий Кучин