На такую сумму выписали штрафы фоторадары, сообщили DEITA.RU в УМВД по Приморскому краю.

С начала года автолюбители Приморья получили свыше 420 тысяч штрафов за нарушение ПДД, на общую сумму свыше 185 миллионов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается на сайте УМВД России по Приморью, приморские водители в основном совершают четыре нарушений: превышение скорости, нарушение нахождения автомобиля на дороге, не правильная парковка и нарушения при развороте.

Наибольшее количество штрафов приморские водители получили за превышение скорости – почти 380 тысяч постановлений о наложении штрафа на сумму около 153 миллионов рублей. За нарушение при развороте автомобиля водители отдадут 23 миллиона рублей, а за неправильную стоянку – 8,2 миллиона рублей. Меньше всего штрафов водители отдадут за парковку на проезжей части – 1,6 миллионов рублей.

Отметим, что за часть нарушений водители могут получить 50% скидку при оплате штрафа впервые 20 дней после получения штрафа. За не оплату штрафа в 60 дней автолюбитель может попасть под административный штраф.

Напомним, что вскоре количество фоторадаров на дорогах края увеличится почти вдвое.

Иван Юрьев