Автолюбители утверждают, что знают, как отличить настоящую камеру фото- и видеофиксации от муляжа, сообщает DEITA.RU.

Бывает, что настоящую камеру снимают и ставят вместо нее муляж, а знак «фотовидеофиксация» остается на месте. Таким образом экономится довольно значительная сумма. Но отличить одно от другого автолюбители сумели довольно быстро.

Например, установку и замену камер на муляжи можно отслеживать на профильных сайтах. Если возле камеры нет дополнительных блоков – вероятнее всего, что это муляж.

Также можно включить смартфон и направить его на камеру, подъезжая. Он зафиксирует инфракрасную вспышку при условии, что камера работает. Этот способ действует не в 100 процентах случаев, но он работает.

Анастасия Туркова