Автолюбителям не помешают обувать машину в «шипы»

Поклонникам шипованной резины не стоит беспокоиться по поводу инициативы продлить запрет на ее эксплуатацию, сообщает ИА DEITA.RU.



Минтранс России признал ужесточение уже имеющихся ограничений нецелесообразным, пишет ТАСС. Это решение мотивировано серьезными различиями климатических условий на территории разных регионов. Многие автомобилисты в силу тех или иных причин регулярно перемещаются из одного субъекта в другой.

«Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», – отметили в транспортном ведомстве.

На текущий момент шипованная резина попадает под запрет в июне, июле и августе, это обозначено в техрегламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Ее использование, помимо преимуществ, имеет и ряд недостатков: дорожное покрытие изнашивается существенно сильнее, длина тормозного пути отличается, а отлетевшие шипы представляют опасность для лобовых стекол автомобилей, едущих следом.

В Минтрансе отметили, что уже разработан и утвержден новый ГОСТ на автодороги, в соответствии с которым можно использовать устойчивое к шипам покрытие.



