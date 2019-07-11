Привычные водительские права скоро перейдут в "цифру", сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил изданию о разработке проекта электронного водительского удостоверения.

По его словам, документ такого вида станет намного удобнее для автолюбителей. Такого же мнения придерживается и первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков.

Депутат заявил, что в России необходимо использовать иностранный опыт, когда у людей есть единые универсальные удостоверения, содержащие такие персональные данные, как водительская лицензия и банковские отметки.

Однако депутат отметил, что на внедрение такой документации уйдет много времени: примерно 4-5 лет.

Дмитрий Шевченко