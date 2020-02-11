Автолюбителям сказали, может ли инспектор эвакуировать авто из-за отсутствия документов

Водителям напомнили, какое наказание предусмотрено законом за отсутствие у водителя при себе прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СОР), сообщает ИА DEITA.RU.



Правила четко прописывают, какие документы должны быть у водителя при себе во время управления автомобилем. Как напоминает «Автовзгляд», это права, СОРка и полис ОСАГО. При отсутствии одного из этих документов инспектор ГИБДД обязан оштрафовать водителя на 500 рублей.

При этом многие водители считают, что на этом наказание за их забывчивость заканчивается. Однако инспектор ГИБДД не может позволить вам продолжать движение на авто без документов – по закону он обязан отправить машину на штраф-стоянку. Однако на решение инспектора можно повлиять.

- покажите ему фотографию документов – их подлинность он сможет проверить по базе данных

- попросите друзей или родственников быстро привезти вам документы

- оставьте машину рядом с инспектором и быстро вернитесь домой на такси.