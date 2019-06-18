Документы для автолюбителей решили сделать удобнее: их уменьшили в размерах, чтобы удобнее было брать с собой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Компактнее станет свидетельство о регистрации транспортных средств –министерство юстиции утвердило приказ, он вступает в силу. Новый размер документа будет не больше водительского удостоверения. Вы сможете спокойно носить его в кошельке.

Изменения вступят в силу осенью текущего года: с ноября.

Анастасия Туркова