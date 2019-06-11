Превышение скорости в 20 километров в час хотят оставить без наложения штрафа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Соответствующее предложение правительству отправил комитет Госдумы по транспорту и госстроительству.



Как заявил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков, перед тем, как понимать существующий порог нужно проверить знаки на дорогах и систему фиксации нарушений.

Ранее уже сообщалось о том, что порог собираются понижать в сторону старого правила, когда можно было превысить номинальную скорость, отображаемую на знаках всего на 10 километров в час. Об этом говорил в частности глава Минтранса Евгений Дитрих.

Также в России планируется располагать на дорогах камеры, которые смогут улавливать звуковое загрязнение от автомобилей и соответственно штрафовать тех, чьи машины превышают допустимые уровни нормы.

Дмитрий Шевченко