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Автоматы по продаже пива появятся в российских магазинах

пиво

Производители «брендового» пива пытаются отобрать долю рынка у магазинов, специализирующихся на продаже свежего различного пенного напитка. Только в Москве последние представители пивного рынка занимают пятнадцать процентов от общего числа продаж. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации «Известий», не желая уступать позиции в холодильниках россиян, крупнейшие бренды пива уже начали устанавливать автоматы для ручного разлива алкогольных напитков в двух популярных сетях продуктовых гипермаркетов. В числе брендов отдавших продукцию на розлив - «Балтика» и другие представители Carlsberg Group, «Дон живое», Cesky Kabancek и Heineken.

В столичных магазинах сетей «Дикси» и «Перекресток» уже появились десятки аппаратов по разливу пива на подобии «пивных ларьков». В ходе эксперимента производители «брендовых» пенных напитков надеются завладеть вниманием покупателей, предлагая свежую продукцию известных марок по цене порой даже ниже, чем у «крафтовых» конкурентов.

Например, представители «Перекрестка» рассказали, что в их магазинах уже представлены несколько видов пива известных региональных марок по цене девяносто один рубль за литр плюс девять рублей за бутылку.

Представители AB InBev Efes заявили, что раздумывают о принятии участия в проекте по «брендовому» разливу, но опасаются, что не смогут конкурировать с «разливнушками» в плане гарантии свежести напитков.

«Крупные сети будут испытывать логистические сложности при регулярной поставке «свежих» галлонов в регионы. Помимо этого, нам придется поставлять исключительно особые сорта пива т.к. стандартные не будут пользоваться спросом у населения, полюбившее разливной «крафт» в мелких специализированных магазинах», - заявили представители компании.

Несмотря на далеко идущие планы крупных производителей пива и большие финансовые возможности для их реализации, владельцев небольших «пивных точек» совсем не пугает перспектива жесткой конкуренции с «брендами». Например, в сети столичных магазинов «Беру выходной» заявили, что крупные производители в ближайшее время точно не смогут сместить с места различные магазины просто потому, что не обладают тем же ассортиментом.

«Сколько сортов пива могут предложить «бренды»? Два-три в автомате. Мы же специализируемся на разных региональных сортах пива и пивных напитков, которых даже в самом маленьком магазине будет больше тридцати видов», - отметили представители столичной разливной сети.   

Екатерина Цой

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