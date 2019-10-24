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Автомеханик рассказал, почему опасно промывать мотор

двигатель

Промывка перед заменой масла не всегда нужна – иногда она может причинить вред, сообщает DEITA.RU.

Многие водители задаются вопросом – надо ли делать промывку двигателя перед заменой масла. Как правило, делать эту процедуру стоит, но иногда от нее могут быть негативные последствия.

Итак, не промывать мотор можно, если:

Вы первый хозяин машины

Масло всегда было одного типа и вязкости

Масло всегда менялось в срок

Во всех остальных случаях промывка мотора нужна.

Также автомеханик дал совет – какое средство для промывки выбрать. Лучше всего использовать специальные промывочные масла – они работают медленно, зато убирают грязь аккуратно, не повреждая мотор.

И, наоборот, использовать для этих целей химические средства, которые за 5 минут уберут всю грязь, не стоит. Они работают очень агрессивно, и могут отслоить большой кусок. Кроме того, такие экспресс-средства могут повредить сальники.

Елена Миронова

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