Почему автомобиль может дергаться при разгоне, сообщает DEITA.RU.

Это может быть из-за плохого топлива. Если оно с водой, перебои неизбежны. Разве что вы перезальёте бак. Иначе придется смириться с этим, пока не выработается бензин (дизель).

Вторая причина – засор в воздушных и топливных фильтрах. Его нужно будет сменить, чтобы проблема исчезла.

Свечи зажигания. Если на электродах нагар – авто будет дергаться, разгоняясь. Очистите их или замените.

Если дело не в чем-то из вышеперечисленного, то, возможно, причина в неисправности высоковольтных проводов и катушек зажигания, которые, в таком случае, нужно менять. Либо у машины неисправен модульный бак.

Засорившиеся или неисправные форсунки – тоже вариант, и это можно исправить промывкой топливной системы.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала, которые могут быть неисправны и влияют на работу двигателя негативно. Неверные данные о количестве поступающего к двигателю воздуха приводят к неправильной работе форсунка и неправильному приготовлению топливной смеси. Помогут диагностика и замена.

Анастасия Туркова