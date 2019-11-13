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Автомобиль охвачен пламенем на столичной улице
На проезжей части в районе улицы Иртышской горит автомобиль, сообщает DEITA.RU.
По информации паблика dps_vl и соответствующего видео, иномарка стоит прямо на проезжей части. Вся задняя половина авто охвачено столбом пламени. Проезжающие мимо автомобилисты никак не реагируют на горящего «соседа» на дороге.
«Все мимо проезжают», - отмечают подписчики паблика.
«Ничего подобного, там много машин остановилось за поворотом! И люди подошли на помощь», - рассказывает другой комментатор, очевидец происшествия.
Напомним, что профильные ведомства: МЧС, ГИБДД и синоптики – федеральные и региональные, в течение недели предсказывали транспортный коллапс во Владивостоке. Сейчас город уже начали сковывать серьезные девятибалльные пробки.
Кроме того, уже случилось первое ДТП со смертельным исходом – на трассе между Владивостоком и Хабаровском.
Александра Маслова