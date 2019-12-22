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Автомобиль угонят из-за пластиковой бутылки
Автомобильные воры все чаще стали использовать пластиковые бутылки для кражи машин и личных вещей автолюбителей, сообщает DEITA.RU.
Как отмечают эксперты, злоумышленники придумали простую схему воровства автомобилей. Как всегда, вначале преступники следят за жертвой, когда автомобиль остается без присмотра между колесом и крылом они подкладывают пластиковую бутылку.
В результате, когда невнимательный водитель вернется за руль, то он услышит хруст и пойдет проверять автомобиль. Этим моментом смогут воспользоваться воры, которые сразу же займут место водителя и угонят машину.
Иван Юрьев