Автомобиль угонят из-за пластиковой бутылки

Автомобильные воры все чаще стали использовать пластиковые бутылки для кражи машин и личных вещей автолюбителей, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают эксперты, злоумышленники придумали простую схему воровства автомобилей. Как всегда, вначале преступники следят за жертвой, когда автомобиль остается без присмотра между колесом и крылом они подкладывают пластиковую бутылку.

В результате, когда невнимательный водитель вернется за руль, то он услышит хруст и пойдет проверять автомобиль. Этим моментом смогут воспользоваться воры, которые сразу же займут место водителя и угонят машину.

Иван Юрьев