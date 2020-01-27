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«Всю рыбу отравят» - Автомобиль ушел под лед в Приморье
Недалеко от Большого Камня в устье реки Петровка под лед ушел автомобиль, сообщает DEITA.RU.
Видео с «утопленником» появилось в социальных сетях, в редакцию его прислал очевидец.
«Стояли-стояли, и раз – провалились. Теперь двумя машинами вытащить не могут, буксуют там», - рассказывает автор съемки.
Напомним, что краевое МЧС неоднократно предупреждало приморцев о высокой опасности выезда на лед в это время. Все чаще хрупкая поверхность не выдерживает веса внедорожников, а порой и даже человеческого веса – поэтому авто имеют большую вероятность провалиться в воду. Это может угрожать не только целостности машины, но и жизни и здоровью находящихся в салоне людей, и случайных рыбаков, которые оказались поблизости. Ведомство призывает воздержаться от подобных выездов.
Александра Маслова