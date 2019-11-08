Автомобили будут переносить, а не эвакуировать

Машины с автомобильным знаком «Инвалид» могут запретить эвакуировать в России, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил председатель одного из комитетов в Госдуме Ярослав Нилов.

По мнению народного избранники автомобиль человека с ограниченными возможностями проще перенести на руках, если он действительно мешает, чем отогнать на штрафстоянку.

Отмечается, что в скором времени особенным людям начнут выдавать автомобильные знаки, которые позволят парковаться на территории всей России там, где нужно.

Напомним, что при эвакуации автомобиля владельцу придется раскошелиться сразу по нескольким статьям, среди которых оплата штрафстоянки, услуги эвакуатора и сама оплата штрафа. Зачастую вся процедура может обойтись дорого. Например, штраф за парковку под знаком «Остановка запрещена» в Москве обойдется в три тысячи рублей.

Ранее DEITA.RU писало о том, что с парковки возле крупного торгового центра во Владивостоке с места для инвалидов был эвакуирован автомобиль многодетной семьи, что всколыхнуло общественность в Сети.

А жители все той же дальневосточной столицы, прибывшие в местный онкологический центр, рискуют остаться без машины, так как парковаться там фактически негде — вся улицы увешаны запрещающими парковку знаками.

Екатерина Брязгунова