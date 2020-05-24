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Автомобили подорожают в России на 20%
Это произойдёт вопреки укреплению рубля
Стабилизация национальной валюты не окажет сдерживающего эффекта на пути стремительного подорожания новых автомобилей в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.
Своим весьма спектичным прогнозом относительно будущей стоимости машин на российском рынке с изданием поделились эксперты.
По мнению большинства специалистов отрасли, по итогам 2020 года цены на новые автомобили в России вырастут в среднем на 15-20%.
При этом, уже как наступившие, так и ожидаемое укрепление рубля, по оценкам экспертов, нивелирует убытки, понесенные автопроизводителями в разгар эпидемии коронавируса.
Участники рынка сходятся в представлении, что автомобили неизбежно подорожают во всех ценовых сегментах.