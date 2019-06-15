Средняя стоимость подержанной машины выросла на 4% по сравнению с 2018 годом, сообщает DEITA.RU по данным аналитического исследования агентства «Автостат».

Как отмечает агентство, в мае 2019 года средняя стоимость подержанной машины достигла 635 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%). Рост продаж прогнозируется и в последующие несколько лет. По мнению экспертов, эта тенденция связана с тем, что новые машины все чаще становятся россиянам не по карману.

Дмитрий Санников