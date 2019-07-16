Автомобили в России подорожали на десять процентов, в то время как сам авторынок переживает не лучшие времена, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

НДС повысили до двадцати процентов в нынешнем году, также сказалась инфляция и появление моделей-новинок. Теперь Volkswagen стоит на два три процента дороже, Volvo также на три, Audi на два с половиной, Cadillac Chevrolet на два, Cadillac Escalade Luxury на 5,5 процента.

На два целых, семь десятых процента подорожали Chevrolet Tahoe, на целых тринадцать процентов MINI. Mercedes-Benz, если в базовой комплектации, теперь обойдется желающему приобрести его дороже на три шесть процентов, а дополнительное оборудование для него теперь обходится на 14-23 процентов дороже.

Никак не изменились в цене Maserati, Jeep и Fiat.

Продавцы автомобилей вводят скидки, акции и новые условия выдачи кредитов покупателям, поэтому нельзя сказать, что цены действительно взлетели. Некоторые производители идут иным путем и упрощают комплектацию авто, поставляемых на продажу в Россию.

Добавим также, что продажи машин в России упали на восемнадцать процентов в текущем году.

Анастасия Туркова

