Верховный суд не оценил уловки властей, сообщает DEITA.RU.



Во многих городах России появились специальные приложения от местных властей или ГИБДД. Они позволяют любому встречному зафиксировать нарушение правил дорожного движения, номер авто и отправить эту информацию. Владелец машины получал штраф автоматически – как за фиксацию превышения скорости камерой.

Однако, пишет журнал «За рулем», не так давно Верховный суд РФ прекратил такую практику. Оказывается, выписывать штрафы автоматически без вызова владельца авто в ГИБДД, можно только по информации с автоматических камер и комплексов. Телефоны граждан автоматическими комплексами не являются.

Отметим, что чаще всего горожане снимали на камеру неправильную парковку – на газонах и тротуарах. Теперь чтобы наказать водителей, ГИБДД придется вызывать каждого владельца «а разговор».

Елена Миронова