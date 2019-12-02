Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

2020 год принесет автомобилистам новшества от отечественных законодателей, с которыми придется так или иначе мириться. Что изменится в жизни российских автолюбителей в наступающем году - в материале DEITA.RU.



Громких инициатив предостаточно. Рост автосборов, изменения в ОСАГО, новый техосмотр, очередные козни для ввозимых подержанных праворульных машин - автомобилистам предстоит столкнуться с множеством противоречивых новшеств.

Нет сомнений, что в 2020 году ценник на автомобили существенно возрастет. Это связано с уже принятым ростом коэффициентом по утилизационным сборам. Как постановило правительство, с 2020 года сбор для легковушек вырастет на 110 процентов.

Малолитражные авто ждет рост сбора на 46 процентов, а для тех, чей объем превышает 3,5 литра - рост составит и вовсе 145 процентов.

Неизбежно это скажется на цене. Так, продавцы будут закладывать задержки в исходную цену машины, а это несколько десятков тысяч рублей в среднем. Этот рост, по словам правительства, обусловлен необходимостью поддерживать тарифный баланс. Разумеется, как же еще его поддержать, если не за счет простого российского автомобилиста.

Лето следующего года ознаменуется новыми правилами прохождения техосмотра. Каждый «акт технического контроля» будут снимать на камеру, чтобы вычислить и искоренить недобросовестных проверяющих, и водителей - хитрецов.

В диагностической базе появится привязка к геоданным - это позволит исключить вероятность подделки диагностический карты. Кроме того, отсутствие талонов будет выявляться с помощью камер фотофиксации. Каждый штраф будет равняться 2 тысячам рублей, но выписывать его смогут не чаще, чем раз в сутки.

Автосервисам придется произвести «апгрейд» технической базы, закупить новое оборудование, подготовить работников к новшествам. Все это влечет новые затраты и поборы. О том, на сколько именно вырастут цены, сейчас судить сложно, актуальная информация появится ближе к лету.

Лето грозит новыми заботами любителям автотюнинга. Фаркопы, лебедки, газовое оборудование, лебедки - все это нужно регистрировать в ГАИ. После регистрации конструкции проверит автолаборатория и выпишет соответствующие разрешения. А если бумаги нет - штраф за отсутствие регистрации составит 500 рублей. А если тюнинг глубже, заметнее и дороже, то и вовсе регистрацию будут аннулировать.

Иными словами, пока все авторские элементы не будут зарегистрированы и одобрены, придется катать машину по лабораториям на эвакуаторе, ведь передвигаться по городу самостоятельно ей будет запрещено.

Новшества коснуться предпринимателей, занимающихся продажей авто. Так, у автосалонов появится право реализовывать новые автомобили с уже установленными и зарегистрированными номерными знаками с 1 января 2020 года.

Более индивидуальная система расчета полиса появится в системе ОСАГО. Добавится опция страхования от несчастных случаев и будет увеличена максимальная выплата.

Увеличение лимита страховых выплат за вред жизни и здоровью ожидается с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. В полисах отменят коэффициенты мощности и географические коэффициенты. В некоторых случаях это позволит несколько снизить итоговую стоимость, но компании получат право выходить за фиксированные значения. Как это будет работать конкретно - будет ясно только поле вступления норм в силу.

И напоследок - интересные новшества ожидают клиентов и водителей сервисов такси. Коммерческий транспорт - такси, каршеринг, арендованные машины, грузовики и маршрутные такси с 1 января потеряют право на парковку во дворах жилых домов.

Это значит, что подобрать клиента будет возможно только на общей дороге, а взятые в аренду машины «бросить» получимся только на спецпарковках, коих в России совсем немного, а кое где нет и вовсе.

Василий Кучин