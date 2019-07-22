Движение в приморский поселок Преображение ограничено. Вода поднялась до критических отметок, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в УМВД России по региону.

Как отметили в ведомстве, из-за проливных дождей, которые прошли 21–22 июля в Приморье, уровень воду в поселке Преображение и прилегающем к нему селе Соколовка поднялся до критической отметки.

Чтобы сбрасывать воду в реку Соколовку, представители дорожно-коммунальных служб провели земляные работы, а именно: перекопали грунтовую дорогу на ширину более одного метра. В результате этой операции населенный пункт оказался отрезанный от «большой» земли.

Стоит отметить, что переправа для местных жителей организована надлежащим образом.

Ранее в администрации Приморского края заявили, что уровень воды в реках Приморья во время действия тайфуна «Данас» не достиг опасного уровня. Больше всего осадков выпало в Лазовском районе.

Екатерина Брязгунова