Автомобильные шины подорожают в России

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В Минпромторге предложили маркировать автомобильные шины специальными радиодатчиками, сообщает DEITA.RU. Идея возникла на фоне экологии и заботы о гражданах.

В ведомстве считают, что подобная маркировка поможет бороться с контрафактом и увеличит налоговую базу. Предполагается, что подобные действия сделают шины более безопасными, а проверить их можно будет с помощью приложения на телефоне.

В свою очередь эксперты отметили, что благодаря такой маркировке легче будет отследить автомобили, так как планируется вшивать в шины специальные чипы-датчики. Участники рынка подчеркивают, что из-за нововведений стоимость автомобильных шин увеличится.

Сами же производители отметили, что контрафакта на рынке не много, а встраивание посторонних элементов в шины отрицательно скажется на безопасности и их эксплуатации.

Иван Юрьев

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