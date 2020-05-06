telegr wh call

Новости

Миллионы детей получили от Путина по пять тысяч

6 Май 2020, 22:50

Путин рассказал правду о здоровье Мишустина

6 Май 2020, 22:40

Автомобилям в России пропишут новый документ

6 Май 2020, 22:15

Ещё один российский министр заболел коронавирусом

6 Май 2020, 21:55

Почти треть должников по кредитным платежам заявляет о потере работы

6 Май 2020, 21:15

В ещё одном городе Приморья обнаружен первый заболевший коронавирусом

6 Май 2020, 20:35

«Масочный режим» могут распространить на территории всей России

6 Май 2020, 20:15

Путин расскажет о выходе из карантина сегодня

6 Май 2020, 19:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Автомобилям в России пропишут новый документ

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Кабмин уже утвердил соответствующие поправки

Российские транспортные средства получат электронные паспорта, сообщает ИА DEITA.RU. Постановление Правительства РФ вступает в силу 6 мая.

С начала июля (1 числа) текущего года производители транспортных средств в России должны будут оформить на них электронные паспорта. Это касается продукции, выпущенной после указанной даты. Правила предоставления субсидий для отечественных производителей колёсных ТС были скорректированы, пишет «Парламентская газета». Часть затрат будет компенсирована из средств федерального бюджета. Это коснётся использования энергетических ресурсов предприятиями автомобильной промышленности, содержания рабочих мест, а также выпуска и поддержку гарантий колесных ТС по нормам Евро-4 и Евро-5.

Требования, которым производитель обязан соответствовать для получения компенсации, подверглись изменениям. Кроме того, был расширен список условий для получения субсидий из бюджета, а также определена новая форма для их расчёта.

Ранее сообщалось о нововведениях для автолюбителей в части штрафов. Российских автомобилистов будут ждать штрафы за брошенный автохлам, мойку автомобиля во дворе, разговоры во время движения, а также за «поющую» в неположенное время сигнализацию.

Читайте также:

ГИБДД-апокалипсис: водителям готовят ворох новых штрафов

Штрафы, налоги, лицензии: дачников России ждут изменения законов

Дату окончания эпидемии коронавируса в России снова отодвинули

Софья Корф

Популярное

Только по пропускам: Находку закрывают на карантин

Таких россиян могут перестать выпускать за границу

Сидеть дома: пляжи, гостиницы и кафе у моря закрывают в Приморье

Врач рассказал об опасности тканевых масок
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...