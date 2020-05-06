Автомобилям в России пропишут новый документ

Российские транспортные средства получат электронные паспорта, сообщает ИА DEITA.RU. Постановление Правительства РФ вступает в силу 6 мая.



С начала июля (1 числа) текущего года производители транспортных средств в России должны будут оформить на них электронные паспорта. Это касается продукции, выпущенной после указанной даты. Правила предоставления субсидий для отечественных производителей колёсных ТС были скорректированы, пишет «Парламентская газета». Часть затрат будет компенсирована из средств федерального бюджета. Это коснётся использования энергетических ресурсов предприятиями автомобильной промышленности, содержания рабочих мест, а также выпуска и поддержку гарантий колесных ТС по нормам Евро-4 и Евро-5.

Требования, которым производитель обязан соответствовать для получения компенсации, подверглись изменениям. Кроме того, был расширен список условий для получения субсидий из бюджета, а также определена новая форма для их расчёта.

Ранее сообщалось о нововведениях для автолюбителей в части штрафов. Российских автомобилистов будут ждать штрафы за брошенный автохлам, мойку автомобиля во дворе, разговоры во время движения, а также за «поющую» в неположенное время сигнализацию.