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Автоподстава из 90-х вернулась на дороги

Едем по дороге

Опытные водители называют это «развести на песок», сообщает DEITA.RU.

Многие автоподставы, которые сейчас совершают на российских дорогах, придуманы не так давно – технологии меняются, вынуждая мошенников совершенствоваться. Однако один развод из 90-х вернулся на дороги. Об этом рассказал автор канала «Кирилл СТОшник» в Яндекс.Дзен.

По словам автора, еще его отец рассказывал о таком разводе – он назывался «развести на песок». Этот авторазвод всегда выполняют на пустой трассе.

Первая машина мошенников пристраивается за впереди идущим авто и около 5 минут «душит» его. Водитель начинает нервничать и постоянно смотрит по зеркалам. Потом первый автомобиль идет на обгон и дергает руль в сторону жертвы. Та машина тормозит или виляет – вот и случается ДТП. Подставное, конечно же.

Вторая машина подставщиков держится сзади жертвы. В момент обгона первой они кидают бутылку с песком в бампер жертвы и останавливаются. Пока водитель не выйдет из авто, один из подставщиков быстро царапает бампера наждачкой. Ну а дальше только вымогание денег.

 Елена Миронова

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