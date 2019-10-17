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Автоподстава из 90-х вернулась на дороги
17 Октябрь 2019, 02:45
Автоподстава из 90-х вернулась на дороги
Опытные водители называют это «развести на песок», сообщает
DEITA.RU.
Многие автоподставы, которые сейчас совершают на российских дорогах, придуманы не так давно – технологии меняются, вынуждая мошенников совершенствоваться. Однако один развод из 90-х вернулся на дороги. Об этом рассказал автор канала «Кирилл СТОшник» в Яндекс.Дзен.
По словам автора, еще его отец рассказывал о таком разводе – он назывался «развести на песок». Этот авторазвод всегда выполняют на пустой трассе.
Первая машина мошенников пристраивается за впереди идущим авто и около 5 минут «душит» его. Водитель начинает нервничать и постоянно смотрит по зеркалам. Потом первый автомобиль идет на обгон и дергает руль в сторону жертвы. Та машина тормозит или виляет – вот и случается ДТП. Подставное, конечно же.
Вторая машина подставщиков держится сзади жертвы. В момент обгона первой они кидают бутылку с песком в бампер жертвы и останавливаются. Пока водитель не выйдет из авто, один из подставщиков быстро царапает бампера наждачкой. Ну а дальше только вымогание денег.
Елена Миронова