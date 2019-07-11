Вас могут развести на любой забитой парковке, сообщает DEITA.RU.



Пользователь Яндекс.Дзен рассказал о том, как чуть не попался на развод от автоподставщиков. Мужчина написал, что этот способ стрясти деньги придумали еще в 90-х годах, но потому забыли и почти не использовали.

Суть развода в следующем. Жертву выбирают на плотно заставленной парковке. Водитель не видит, свободен ли выезд, как вдруг ему моргает фарами машина напротив: мол, свободно, выезжай. И как только водитель начинает выезжать с парковочного места, к нему подъезжает уже битая машина.

Так и выглядит этот старый-новый развод: с вас потребуют денег за ДТП, которого, по факту, не было.

Елена Миронова