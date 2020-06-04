Автопром в кювете: крах отрасли признали и в Кремле

По его словам, итоги 2020 года в автомобильной промышленности в России будут неутешительными. Производство и продажи упадут примерно на 30 процентов. Более точный прогноз на данном этапе дать сложно.





Мантуров в интервью РИА Новости уточняет, что в автопром государство направит около 25 миллиардов рублей. Это существенно поддержит отрасль, но не спасет от серьезного падения.

Резкий спад продолжается с марта, но самым тяжелым месяцем стал апрель 2020 года, когда продажи автомашин упали на 72 процента. Всего было продано «антирекордные» 39 тысяч автомашин.





Между тем, пике авторынка началось задолго до пандемии коронавируса и мартовского «черного вторника».





Как информирует Росстат, в 2019 году продажи упали на 2,3 процента и составили 1,7 миллионов единиц новых легковых коммерческих автомобилей. Производство составило всего полтора миллиона автомобилей, что тоже ниже значений 2018 года на 2,5 процента.





Разумеется, такая ситуация на рынке напрямую коснется и стоимости автомашин. В феврале 2020 года автодилеская группа «Авалон» предрекала рост цен по итогам года на 10 процентов. Ключевыми факторами называли рост утилизационного сбора, повышение НДС и колебания курса рубля.





В апреле-мае эксперты уже озвучивали иные прогнозы, и гораздо менее радужные. Так, генеральный директор сервиса по подбору автомобилей ProbegZero Александр Щербаков назвал «оптимистичным» рост в 15 процентов.





В интервью «Коммерсанту» он уточнил, что наиболее сильно подскочит цена на зарубежные марки - Mazda 3, Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Volkswagen Passat, Volkswagen Amarok, Suzuki SX4, Suzuki Vitara - и другие. В то время, как отечественные автомобили особо в цене не изменятся.





В свою очередь, директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров рассказал «Известиям», что в связи с падением уровня доходов и ростом цен на новые авто симметрично отреагирует вторичный рынок. Автомобили б/у вырастут в цене, равно как и автозапчасти на них.





Эксперты сходятся во мнении: автопром ждет масштабный и затяжной кризис. Большинство россиян так называемого среднего класса либо отложат покупку машины до полной стабилизации ситуации, либо не смогут купить ее вообще, невольно «переместившись» из средних слоев населения к бедным, у которых чаяния гораздо более приземленные.