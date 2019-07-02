Юноша, которого осудят за порчу баннера «Магадан — город золотой», извинился перед мэром Юрием Гришаном, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом разместили на сайте городской администрации.

По словам главы областного центра, молодой человек подошел к нему лично во время празднования в Морском сквере и принес свои извинения за акт вандализма.

Напомним, баннер «Магадан – город золотой» на въезде в город был испорчен. Два жителя небольшого поселка Сокол — 18-летний юноша и 30-летняя гражданка — исправили слово «золотой» на слово «отстой».

За порчу баннера люди были задержаны. За акт вандализма им придется отвечать перед законом.

Екатерина Брязгунова