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Авторынок России ждёт сильнейший обвал
Подобная картина будет просматриваться уже по итогам текущего года
Пандемия и цены на нефть повлияют на продажи новых легковых автомашин – показатели снизятся на 30%, сообщает ИА DEITA.RU.
Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers составила обзор, отмечает «360tv». Так, в России в 2019 году было продано свыше полутора миллионов легковых машин прямиком с конвейера – новых. Основная часть - свыше девятисот тысяч заграничных автомобилей были собраны в России. Более 350 тысяч проданных «легковушек» были российского производства, импортных автомобилей за 2019 год было продано 278 тысяч штук.
Аналитики прогнозируют два возможных варианта развития ситуации. Если не брать во внимание падение цен на «чёрное золото», а также влияние пандемии коронавируса, то за 2020 год в России может быть продано не менее 1,5 млн новых легковых автомобилей.
Однако, если учитывать неблагоприятные факторы, продажи снизятся почти на одну треть – на 30 процентов. Стоит отметить, что наиболее вероятным эксперты считают именно неблагоприятный сценарий.