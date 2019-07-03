Автошколы смогут ранжировать по степени успешности их учеников, сообщает DEIA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с инициативой оценивать учебные заведения, обучающие вождению на автотранспорте, по тому, насколько аккуратно и педантично в последствии ведут себя на дорогах их ученики.

По словам депутата, российские автошколы в данный момент озабочены нормативами и оценками, поэтому дают обучаемым мало практических навыков. По этой причине у новичков нет психологической устойчивости к быстро изменяющейся ситуации на дороге и многим другими важным для водителя моментам.

Как отметил парламентарий, необходимо поставить контроль выпускников автошкол и их успешность в вождении на государственный контроль. По результатам мониторинга аварийности депутат предложил составлять рейтинг автошкол. В случае если организация накапливает множество баллов, то её надо лишать лицензии.

Дмитрий Шевченко