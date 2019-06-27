Глава МВД России считает, что за аварийность на дорогах в ответе автошколы, они в ответ предложили повысить уровень экзаменаторов, сообщает DEITA.RU.



На заседании Госсовета при президенте России глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол в России. По мнению Колокольцева, закрепить положительную динамику уменьшения количества ДТП по вине начинающих водителей все еще не удается.

Именно поэтому, считает глава МВД, надо взяться за автошколы: составлять рейтинги, проводить проверки, повышать квалификацию преподавателей и инструкторов.

Идею главы МВД прокомментировал директор приморской автошколы «Аник» Александр Николаев.

«Читаем между строк: "Мы (ГИБДД) уже не знаем, что нам делать, ума не приложим, как добиться нулевой смертности к 2035 году, давайте дальше этого "стрелочника" (автошколы) гнобить, может, что-то и получится», – отметил Александр Николаев.

Эксперт также заметил, что предыдущие реформы МВД не дали результата: в ГИБДД сами признались, что ничего не смогли изменить.

«ГИБДД выпускает на дороги водителей, а не автошколы. ГИБДД в лице своих экзаменационных подразделений несет ответственность за водителей - "новичков", которым она выдала водительское удостоверение. Нужно повышать уровень экзаменаторов, а они сейчас нигде не учатся, которые квалифицированно смогут определить, готов кандидат к самостоятельному вождению или не готов, и почему», – добавил директор автошколы.

Ранее Александр Николаев в разговоре с ИА DEITA.RU заявлял, что для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, надо проанализировать самые аварийные места и предпринять меры для их ликвидации.

«У меня стойкое ощущение, что в ведомстве просто не знают, что делать, и поэтому так: а давайте вот тут ужесточим, а давайте вот за это штрафовать, а давайте за оставление места ДТП будем сажать – это справедливо. Мы делаем, чтобы было справедливо или чтобы было безопасно?», – говорил тогда Николаев.

Елена Миронова