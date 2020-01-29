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Автослесарь заразил клиентку ВИЧ-инфекцией
По данным прокуратуры Камчатского края, молодой человек 1985 года рождения обвиняется в совершении преступления, связанном с преднамеренным заражением другого лица ВИЧ-инфекцией, сообщает DEITA.RU по материалам прокуратуры Камчатского края.
Как известно, мужчина, будучи инфицированным ВИЧ, состоял на учете в Камчатском краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИД. Там его проинформировали о необходимости соблюдать меры предосторожности, санитарно-гигиенические правила при вступлении в интимные отношения и предупредили об уголовном наказании в случае инфицирования человека, заведомо не знавшего об опасности заражения.
Молодой человек работает автослесарем на СТО и там знакомится с девушкой-клиенткой, с которой у него завязываются любовные отношения. Не информируя девушку о своем заболевании, молодой человек неоднократно вступал с ней в интимные отношения, игнорируя меры предосторожности, в результате чего передал ей ВИЧ-инфекцию.
Как утверждает сам молодой человек, преднамеренно заражать свою подругу он не хотел, зла ей не желал и рассчитывал, что инфицирования не произойдет. Тем не менее, свою вину он полностью признает и готов понести наказание.
Напоминаем, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.