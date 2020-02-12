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Автостоянки стали одним из самых популярных бизнесов в Свободном порту Владивосток

Стоянка

Автостоянки стали одним из самых популярных видов бизнеса среди резидентов СПВ

Именно такое направление экономической, с позволения сказать, деятельности указали почти 10 процентов компаний, получивших статус резидента, а соответственно и право на получение земельного участка в том числе и в столице Дальневосточного федерального округа (городе с одним из самых высоких уровней цен на недвижимость в РФ), сообщает ИА DEITA.RU.

Простой и банальный просмотр реестра резидентов Свободного порта (СПВ) дает весьма неутешительный результат - почти 10% резидентов СПВ во время заключения соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока указали одним из видов предпринимательской деятельности стоянки для транспортных средств: 172 компании из 1830.

Большая часть, порядка 150, зарегистрирована на территории города Владивостока. Понятно, что для кого-то «деятельность стоянок для транспортных средств» – основной вид бизнеса, для кого-то второстепенный, или добавленный, что называется «на всякий случай», тем не менее, судя по количеству резидентов, получивших земельные участки без конкурса под организацию автостоянок, проблема парковок в дальневосточной столице уже должна быть давно решена, а не выноситься на обсуждение целого вице-премьера и одновременно полпреда Трутнева и министра Козлова.

Так, уже в 2020 году высокие дальневосточные чиновники успели заявить, что отсутствие парковок является основной причиной дорожного коллапса во Владивостоке. И теперь правительство выделит городу дополнительно 200 млн рублей специально для строительства 10 парковок. Возникает резонный вопрос – а 172 резидента передумали?

Отметим, что о строительстве парковок во Владивостоке неоднократно заявляли и команды различных мэров, и администрации, как минимум трех губернаторов края. Вот и в прошлом году публично озвучивались планы построить в городе 11 парковок: шесть в центре и пять в спальных районах. В центре вместимость парковок составит более 2,6 тысяч мест, также хотят установить модульные парковки. Себестоимость каждого места составит до 2,7 млн рублей, а в модульной парковке - до полумиллиона рублей.

Тем не менее, пока буквально все силы и государства и бизнеса не первый год брошены на создание парковок, припарковать машину во Владивостоке становится с каждым днем все сложнее, поэтому жителям приходится нарушать правила дорожного движения, оставляя свои автомобили во дворах, на клумбах и тротуарах.

Иван Крышан

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