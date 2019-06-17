Введение ограничений на внесение изменений в конструкцию автомобиля отложили до 2020 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Согласно информации издания, коллегия Евразийской экономической комиссии отмечает, что на данный момент в России нет достаточного количества организаций, оказывающих услуги по проверке безопасности автомобильного тюнинга. По всей стране их насчитывается всего 17 штук. Такого количества лабораторий явно недостаточно для введения соответствующего закона об ограничении конструктивных изменений с их последующей проверкой.

Таким образом, экспертное сообщество смогло доказать необходимость продления "нарабатывания" испытательной базы в течение ещё одного года.

Ранее сообщалось, что уже 1 июля этого года в России должны были быть введены новые правила тюнинга автомобилей.

Дмитрий Шевченко