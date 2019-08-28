Невнимательный водитель может лишиться машины за считанные секунды, сообщает DEITA.RU.



В Сети распространяется информация о новом опасном способе развода автомобилистов. Предположительно этот способ был популярен в США много лет назад, а теперь пришел в Россию.

Итак, схема очень простая – на лобовое под дворники (дальние от водителя) кладутся купюры. Расчет на то, что каждый выйдет – взять деньги или убрать, чтобы не препятствовали обзору.

Пока водитель выходит из машины, разглядывает купюры и поправляет дворники, его машину обчищают за секунды. И это – лучший исход. В худшем случае, если мошенники будут расторопными, они просто угонят авто. Вот так – за секунды.

Рекомендуется не обращать внимание на бумажки на лобовом стекле. А если и выходить, чтобы их убрать, то сразу закрывать машину на сигнализацию – не спуская с нее глаз.

Елена Миронова