Места ожидания автобусов предложили оборудовать хостелами и детскими комнатами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутат Госдумы Владимир Афонский предлагает расширить список бесплатных обязательных услуг, оказываемых на территории автовокзалов.

Законодатель считает, что граждане нуждаются в повышении комфорта автовокзалов, при этом необходимо сделать так, чтобы они не переплачивали за тот комплекс услуг, который там должен оказываться.

Сейчас в перечень обязательных услуг входит, кроме прочего, наличие туалетов, комнаты матери и ребёнка, камеры хранения и пункта медицинской помощи.

По мнению Афонского, ещё там должны быть автоматы для продажи билетов, информационные онлайн табло, а также хостелы, в которых можно остановиться бесплатно, если произошли накладки в расписании по вине перевозчика.

Дмитрий Шевченко