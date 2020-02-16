telegr wh call

Новости

«Виноватых нет»: тигренок бросился под рейсовый автобус

16 Февраль 2020, 18:15

Девушку с сайта знакомств нашли по отпечаткам пальцев

16 Февраль 2020, 18:07

«Решайте сами отправлять или нет»: школы и детсады Владивостока в понедельник будут работать

16 Февраль 2020, 17:19

Автовоз с машинами приехал прямо в здание

16 Февраль 2020, 17:06

Китайские производители автомобилей раздают дилерство «всем подряд» в России

16 Февраль 2020, 16:47

Россияне задолжали за ипотеку 77 миллиардов

16 Февраль 2020, 16:21

Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы

16 Февраль 2020, 15:37

Российские учебники сделают патриотичнее и проверят на мат

16 Февраль 2020, 15:02

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Автовоз с машинами приехал прямо в здание

автовоз

Все новые и новые ДТП происходят во Владивостоке во время снегопада, сообщает ИА DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

На этот раз в дом 31 по улице Пушкинской въехал автовоз, груженый машинами. По словам очевидцев, не остались целыми и припаркованные у здания автомобили.

В настоящее время для всех транспортных средств закрыто движение по улице Шефнера. По остальным направлениям ограничения движения нет.

16 февраля на дорогах Владивостока находится стоит с особой осторожностью. Мэрия города просит водителей без особой необходимости не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.

Сотрудники полиции также обращаются к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, следовать предписаниям дорожных знаков и разметки.

Читайте также:

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Единороссы назначили «смотрящего» за выборами в Приморье

Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам

Дмитрий Санников

Популярное

Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам

Дорожная обстановка: спуск перекрыт

Во Владивостоке и пригороде ожидаются отключения воды

Кубай рассказал, ждать ли приморцам оттепели
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...