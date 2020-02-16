Автовоз с машинами приехал прямо в здание

Все новые и новые ДТП происходят во Владивостоке во время снегопада, сообщает ИА DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

На этот раз в дом 31 по улице Пушкинской въехал автовоз, груженый машинами. По словам очевидцев, не остались целыми и припаркованные у здания автомобили.

В настоящее время для всех транспортных средств закрыто движение по улице Шефнера. По остальным направлениям ограничения движения нет.

16 февраля на дорогах Владивостока находится стоит с особой осторожностью. Мэрия города просит водителей без особой необходимости не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.

Сотрудники полиции также обращаются к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, следовать предписаниям дорожных знаков и разметки.