Водитель не рассчитал габариты транспортного средства, сообщает DEITA.RU.



В пятницу днем в Уссурийске произошло нестандартное ДТП с участием груженого автовоза. Загруженный новенькими машинами, большегруз пытался проехать под мостом на улице Садовая.

Однако водитель не рассчитал габариты автовоза с учетом машин на верхней площадке. В итоге конструкция моста буквально смяла стоявший наверху «Тойота Витц».





Ранее сообщалось о том, что в Уссурийске крыша чуть не раздавила маленького ребенка.

Елена Миронова