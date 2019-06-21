21 Июнь 2019, 13:48
Автовоз уничтожил новенькую машину в Приморье
Источник изображения: Сергей Трэйне
Водитель не рассчитал габариты транспортного средства,
сообщает DEITA.RU.
В пятницу днем в Уссурийске произошло нестандартное ДТП с участием груженого автовоза. Загруженный новенькими машинами, большегруз пытался проехать под мостом на улице Садовая.
Однако водитель не рассчитал габариты автовоза с учетом машин на верхней площадке. В итоге конструкция моста буквально смяла стоявший наверху «Тойота Витц».
Ранее сообщалось о том, что в Уссурийске крыша чуть не раздавила маленького ребенка.
Елена Миронова
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